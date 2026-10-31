11:50  31 октября
Пропали после дня рождения: в Хмельницкой области автомобиль с тремя детьми нашли в реке
10:34  31 октября
Россияне атаковали Харьков реактивными дронами: возник масштабный пожар на предприятии
13:50  31 октября
В Украине из-за российских мин погибли 510 человек, среди них 26 детей
UA | RU
UA | RU
31 октября 2026, 13:22

РФ повторно атаковала энергообъекты, где ремонтные работы были почти завершены, – Минэнерго

31 октября 2026, 13:22
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Денис Шмигаль
Читайте також
українською мовою

В ночь на 31 октября российские войска повторно атаковали энергетические объекты Киева, Киевской и Днепропетровской областей

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Повторные атаки существенно усложнили возобновление электроснабжения. В частности, россияне атаковали объекты, на которых энергетики уже почти завершили ремонт.

В результате ударов значительное количество потребителей остается без света.

Энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные воздушные тревоги и сложную ситуацию с безопасностью. Сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются.

Напомним, в Днепропетровской области серьезно повреждено энергетическое оборудование на двух объектах "ДТЭК Днепровские электросети".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы Минэнерго электроэнергия ТЭЦ энергообъекты
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
В Днепре мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми
31 октября 2026, 15:57
Эвакуированные из Олешков уже пересекли границу Украины на Черниговщине, – Зеленский
31 октября 2026, 15:14
На месте встречи эвакуированных из Олешков развернули гуманитарный штаб
31 октября 2026, 14:47
На Запорожье автомобиль с подростками врезался в бетонный блок и дерево: четверо пострадавших
31 октября 2026, 14:25
В Украине из-за российских мин погибли 510 человек, среди них 26 детей
31 октября 2026, 13:50
Силы обороны ударили "Нептунами" и дронами по заводу ракетного топлива в России
31 октября 2026, 12:49
Больше средств, но не результатов: что не так с бюджетом для ветеранов на 2027 год
31 октября 2026, 12:23
Пропали после дня рождения: в Хмельницкой области автомобиль с тремя детьми нашли в реке
31 октября 2026, 11:50
500 ракет для Patriot: Украина просит США не откладывать поставки на годы
31 октября 2026, 11:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Борислав Береза
Николай Княжицкий
Валерий Чалый
Все блоги »