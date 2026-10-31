РФ повторно атаковала энергообъекты, где ремонтные работы были почти завершены, – Минэнерго
В ночь на 31 октября российские войска повторно атаковали энергетические объекты Киева, Киевской и Днепропетровской областей
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Повторные атаки существенно усложнили возобновление электроснабжения. В частности, россияне атаковали объекты, на которых энергетики уже почти завершили ремонт.
В результате ударов значительное количество потребителей остается без света.
Энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные воздушные тревоги и сложную ситуацию с безопасностью. Сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются.
Напомним, в Днепропетровской области серьезно повреждено энергетическое оборудование на двух объектах "ДТЭК Днепровские электросети".
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