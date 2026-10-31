Иллюстративное фото: Денис Шмигаль

В ночь на 31 октября российские войска повторно атаковали энергетические объекты Киева, Киевской и Днепропетровской областей

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Повторные атаки существенно усложнили возобновление электроснабжения. В частности, россияне атаковали объекты, на которых энергетики уже почти завершили ремонт.

В результате ударов значительное количество потребителей остается без света.

Энергетики продолжают восстановительные работы, несмотря на постоянные воздушные тревоги и сложную ситуацию с безопасностью. Сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются.

Напомним, в Днепропетровской области серьезно повреждено энергетическое оборудование на двух объектах "ДТЭК Днепровские электросети".