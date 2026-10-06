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06 октября 2026, 23:55

Пенсия по инвалидности: кто из украинцев получит 100% вместо 50%

06 октября 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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В Украине пенсия по инвалидности зависит от ряда факторов. Специалисты объяснили, у какой категории граждан надбавка будет больше

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Если инвалидность связана с общим заболеванием, гражданам выплачивают 50% от пенсии по возрасту, но эта сумма не может быть меньше 2595 гривен. При этом для пострадавших в результате войны или Чернобыльской катастрофы действуют другие гарантии.

Также ветераны с III группой инвалидности в результате войны получают не менее 10 625 гривен. "Чернобыльцы" с III группой инвалидности минимальная выплата составляет 6 813,10 гривны, а для непосредственных ликвидаторов аварии на ЧАЭС она достигает 12 392,13 гривны.

"Если обратиться за выплатой в течение трех месяцев с даты установления инвалидности, пенсию назначают от этой даты", - подчеркивают эксперты.

В случае опоздания деньги начнут засчитывать только со дня подачи заявления.

Напомним, ранее эксперты объясняли, что жители территорий, где ведутся или велись боевые действия, могут получить единовременную помощь в размере до 19 400 гривен на домохозяйство.

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