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06 октября 2026, 22:49

Зеленский провел Ставку и назвал главные задачи обеспечения Сил обороны

06 октября 2026, 22:49
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Фото: Владимир Зеленский/фейсбук
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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна наращивать возможности для зеркального ответа на российские удары. В частности, на Ставке определили основные задачи обеспечения Сил обороны дальнобойными дронами на следующий год.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews .

По словам президента, главным критерием должна стать способность Украины отвечать на российские атаки собственными дальнобойными средствами.

"Главный критерий – у нас должна быть способность зеркально отвечать на российские удары", – отметил Владимир Зеленский.

В ходе заседания Ставки также заслушали доклад Главного управления разведки по технологическим приоритетам России на этот и последующие годы. Речь шла, в частности, о поставках в РФ критических компонентов и оборудования, необходимых для производства оружия.

"Был доклад ГУР по технологическим приоритетам россиян на этот и последующие годы, а также о соответствующих поставках в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия. В этом отношении будут подготовлены наши новые пакеты санкций, ГУР предоставит свои предложения Кабинету Министров и СНБО", — заявил президент.

Зеленский добавил, что Украина работает над синхронизацией собственных санкций с санкциями и ограничениями, применяемыми государствами-партнерами.

Отдельно на Ставке обсудили возможности радиоэлектронной борьбы и их применение для защиты критической инфраструктуры.

"Именно этот компонент нашей обороны обеспечивает значительную часть обезвреживания российских "шахедов". Определили дополнительные задачи для ВСУ и производителей - масштабируем наиболее эффективные подходы", - сообщил Владимир Зеленский.

Президент также сообщил, что на заседании определили основные задачи по обеспечению украинских военных дальнобойными беспилотниками на 2027 год.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области российский FPV-дрон попал в служебный автомобиль патрульных полицейских. В результате атаки погиб 40-летний патрульный Артем Ковтун, еще трое полицейских получили ранения.

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