22:15  06 жовтня
РФ атакувала Суми: удар поблизу ТРЦ - є загибла
21:55  06 жовтня
На Житомирщині прибиральниця пограбувала будинок клієнтки
20:05  06 жовтня
У Ковелі чоловік із сокирою напав на людей у Епіцентрі
UA | RU
UA | RU
06 жовтня 2026, 23:55

Пенсія по інвалідності: хто з українців отримає 100% замість 50%

06 жовтня 2026, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні пенсія по інвалідності залежить від низки факторів. Фахівці пояснили, у якої категорії громадян надбавка буде більше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо інвалідність пов'язана із загальним захворюванням, громадянам виплачують 50% від пенсії за віком, але ця сума не може бути меншою за 2 595 гривень. При цьому для постраждалих внаслідок війни чи Чорнобильської катастрофи діють інші гарантії.

Також ветерани з III групою інвалідності внаслідок війни отримують щонайменше 10 625 гривень. "Чорнобильці" з III групою інвалідності мінімальна виплата становить 6 813,10 гривні, а для безпосередніх ліквідаторів аварії на ЧАЕС вона сягає 12 392,13 гривні.

"Якщо звернутися за виплатою протягом трьох місяців від дати встановлення інвалідності, пенсію призначають від цієї дати", - наголошують експерти.

У випадку запізнення, гроші почнуть зараховувати лише з дня подання заяви.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, що мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пенсія виплати Пенсійний фонд
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Донька Олі Полякової показала нову квартиру в США
07 жовтня 2026, 01:35
Катування 7-річного хлопчика на Одещині: підозру оголосили ще двом членам прийомної родини
07 жовтня 2026, 01:05
Зіркова тренерка Марина Боржемська зізналась про погіршення здоров'я
07 жовтня 2026, 00:55
"Не бачила живота": мама Лесі Нікітюк не вірила, що донька сама народила сина
07 жовтня 2026, 00:35
У Хмельницькому засудили чоловіка, який на вулиці підірвав гранату та втратив руку
07 жовтня 2026, 00:33
Ціни на бензин падають: які цінники на АЗС
06 жовтня 2026, 23:35
На Тернопільщині чоловік масово розсилав жінкам порно і піймався поліцією
06 жовтня 2026, 23:15
Зеленський провів Ставку та назвав головні завдання щодо забезпечення Сил оборони
06 жовтня 2026, 22:49
На Буковині псевдобанкіри виманили в людей майже чверть мільйона
06 жовтня 2026, 22:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Віталій Портніков
Всі блоги »