Пенсія по інвалідності: хто з українців отримає 100% замість 50%

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В Україні пенсія по інвалідності залежить від низки факторів. Фахівці пояснили, у якої категорії громадян надбавка буде більше

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Якщо інвалідність пов'язана із загальним захворюванням, громадянам виплачують 50% від пенсії за віком, але ця сума не може бути меншою за 2 595 гривень. При цьому для постраждалих внаслідок війни чи Чорнобильської катастрофи діють інші гарантії.

Також ветерани з III групою інвалідності внаслідок війни отримують щонайменше 10 625 гривень. "Чорнобильці" з III групою інвалідності мінімальна виплата становить 6 813,10 гривні, а для безпосередніх ліквідаторів аварії на ЧАЕС вона сягає 12 392,13 гривні.

"Якщо звернутися за виплатою протягом трьох місяців від дати встановлення інвалідності, пенсію призначають від цієї дати", - наголошують експерти.

У випадку запізнення, гроші почнуть зараховувати лише з дня подання заяви.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, що мешканці територій, де ведуться або велися бойові дії, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі до 19 400 гривень на домогосподарство.