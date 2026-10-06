Цены на бензин падают: какие ценники на АЗС
Цены на бензин в Украине остаются нестабильными. Сейчас после продолжительного подорожания началось падение цен
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 6 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,47 гривны за литр (-0,10 гривны);
- бензин А-95 – 89,15 гривны за литр (-0,10 гривны);
- бензин А-92 – 85,97 гривны за литр (без изменений);
- дизтопливо – 98,39 гривны за литр (-0,02 гривны);
- автогаз – 44,31 гривны за литр (+0,26 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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