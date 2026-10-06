На Буковине псевдобанкиры выманили у людей почти четверть миллиона

Фото: Национальная полиция

На Буковине аферисты выманили у людей десятки тысяч человек. Мошенники работали по привычной схеме со "звонком из банка"

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 23-летняя жительница. Ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Под предлогом верификации личного кабинета мошенник вошел в доверие к ней, а в результате украл 91 тысячу гривен с ее счета.

52-летняя жительница области тоже стала жертвой такой же схемы. У нее мошенники выманили 101 тысячу гривен.

"Сведения о фактах незаконного завладения средствами буковинок полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.