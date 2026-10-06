22:15  06 октября
РФ атаковала Сумы: удар вблизи ТРЦ – есть погибшая
21:55  06 октября
В Житомирской области уборщица ограбила дом клиентки
20:05  06 октября
В Ковеле мужчина с топором напал на людей в Эпицентре
UA | RU
UA | RU
06 октября 2026, 22:40

На Буковине псевдобанкиры выманили у людей почти четверть миллиона

06 октября 2026, 22:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Буковине аферисты выманили у людей десятки тысяч человек. Мошенники работали по привычной схеме со "звонком из банка"

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В полицию обратилась 23-летняя жительница. Ей позвонил по телефону незнакомец, представившийся работником банка. Под предлогом верификации личного кабинета мошенник вошел в доверие к ней, а в результате украл 91 тысячу гривен с ее счета.

52-летняя жительница области тоже стала жертвой такой же схемы. У нее мошенники выманили 101 тысячу гривен.

"Сведения о фактах незаконного завладения средствами буковинок полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются досудебные расследования", - говорят в полиции.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
аферист полиция Черновицкая область
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
Цены на бензин падают: какие ценники на АЗС
06 октября 2026, 23:35
В Тернопольской области мужчина массово рассылал женщинам порно и попался полицией
06 октября 2026, 23:15
Зеленский провел Ставку и назвал главные задачи обеспечения Сил обороны
06 октября 2026, 22:49
"Наш развод назрел": Гончаренко отреагировал на исключение из фракции ЕС
06 октября 2026, 22:36
РФ атаковала Сумы: удар вблизи ТРЦ – есть погибшая
06 октября 2026, 22:15
В Ровенской области будут судить водительницу, которая при повороте столкнулась с мотоциклом
06 октября 2026, 21:57
В Житомирской области уборщица ограбила дом клиентки
06 октября 2026, 21:55
Повалил на землю и хотел изнасиловать: в Харьковской области на 13-летнюю девочку напали прямо на улице
06 октября 2026, 21:40
Популярная ягода в Украине теперь по "золотой" цене: что происходит
06 октября 2026, 21:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Виталий Портников
Все блоги »