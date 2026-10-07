Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел 8 сентября 2025 около 19:00 на улице Заречанской. 46-летний мужчина взорвал гранату "РГД-5", в результате чего сам же получил тяжелую травму – ему ампутировало руку. Легкие травмы также получил 60-летний прохожий.

Злоумышленника задержали сразу после происшествия.

Сейчас суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боеприпасами) УК Украины, назначив наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, 26 сентября во Львовской области задержали 36-летнего мужчину, который взорвал гранату во время конфликта с прохожими. В результате взрыва пострадали четыре человека. Задержанный – находившийся в отпуске военнослужащий.