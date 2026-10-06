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В Тернопольской области судили мужчину за хранение и распространение порнографии. Оказалось, он рассылал такие файлы незнакомым женщинам.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

В январе этого года мужчина загрузил из интернета два порнофото и два порновидео. Впоследствии он послал эти файлы незнакомой женщине. В следующем месяце он послал такие файлы еще одной незнакомке.

Правоохранители квалифицировали это как хранение порнографии в целях распространения. Муж пояснил, что надеялся таким образом просто познакомиться с женщинами.

Суд сначала назначил мужчине три года лишения свободы, однако смягчил наказание до 1,5 года испытательного срока.

Напомним, ранее в Черниговской области суд рассматривал дело, связанное с заработком на OnlyFans. Налоговая насчитала женщине огромные штрафы и налоги из-за якобы получения доходов с этой платформы.