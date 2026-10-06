Ціни на бензин падають: які цінники на АЗС
Ціни на бензин в Україні лишаються нестабільними. Зараз після тривалого подорожчання почалось спадання цін
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 6 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,47 гривні за літр (-0,10 гривні);
- бензин А-95 – 89,15 гривні за літр (-0,10 гривні);
- бензин А-92 – 85,97 гривні за літр (без змін);
- дизпальне – 98,39 гривні за літр (-0,02 гривні);
- автогаз – 44,31 гривні за літр (+0,26 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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