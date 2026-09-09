Фото: ГПСУ

В ночь на 9 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по международному пункту пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенному на границе с Молдовой в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и Госпогранслужбу.

Вражеские дроны попали по инфраструктуре пункта пропуска и прилегающей территории, вызвав пожары.

В результате атаки погибли двое гражданских, которые находились вблизи КПП, еще три человека получили ранения. Еще 16 человек спасатели эвакуировали автобусами в безопасное место для временного размещения.

Оформление граждан и транспортных средств на этом направлении временно приостановлено.

По информации ГСЧС, в результате вражеской атаки повреждены сооружения, уничтожены автобусы, грузовые и легковые автомобили. Вспыхнул масштабный пожар.

На месте работают все экстренные и профильные службы, смежная сторона проинформирована о ситуации.

Напомним, ночью 1 сентября российские войска нанесли очередной удар по территории Одесской области. В результате обстрела международный пункт пропуска "Орловка" временно приостановил свою работу.