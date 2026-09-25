Россия атаковала Полтавщину дронами: повреждена железнодорожная инфраструктура и дома

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В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Полтавщину ударными беспилотниками. Один из дронов попал в объект железнодорожной инфраструктуры в Полтавской общине

Об этом сообщили и.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова и глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает RegioNews.

По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

В результате атаки повреждены три частных жилых дома и одно хозяйственное сооружение в Подольском районе Полтавы.

В частности, повреждены восемь окон, две входные двери, две крыши, забор и потолок.

На местах работают профильные городские службы. Масштабы повреждений железнодорожной инфраструктуры и возможное влияние атаки на движение поездов уточняются.

Напомним, в ночь на 25 сентября РФ атаковала Украину 295 ударными БПЛА типа Shahed (52 из них – реактивные), Гербера, "Бандероль"/"Дань-Т", дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.