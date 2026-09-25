Нападение в польском монастыре: что прокуратура рассказала об украинце

Фото: Polsat News

В польском Ярославе после нападения в монастыре бенедиктинок умер один из пяти пострадавших. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии

Об этом пишет Polsat News, передает RegioNews.

По данным следствия, нападение совершил 31-летний гражданин Украины. В день инцидента он приехал в Польшу из Германии и направлялся в пункт пропуска в Корчевой, однако государственная граница не пересекла.

По предварительной информации, мужчина зашел на территорию монастыря, а затем попал в кухонные помещения. Там он встретил людей, которых впоследствии атаковал. Позже нападение продолжилось на территории костела, расположенного в монастырском комплексе.

Орудием нападения, по данным прокуратуры, стал нож, который подозреваемый взял на кухне монастыря.

Полицейские задержали мужчину прямо на месте происшествия. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Последующие процессуальные решения по нему должны быть приняты после консультаций с врачами.

У подозреваемого была взята кровь для проверки на наличие наркотических веществ. Мотив нападения пока неизвестен.

В общем пострадали пять человек – четверо мужчин и одна женщина. Среди них трое духовных лиц и двое мирян.

Напомним, нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 (по местному времени) в монастыре сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в Ярославе. По предварительной информации, нападавший атаковал людей перед мессой, которая должна была начаться в 10 часов.