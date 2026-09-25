08:26  25 сентября
Сдавал позиции ВСУ и готовил удар по своим: на Харьковщине задержали агента ФСБ
01:35  25 сентября
Актриса Мила Сивацкая рассказала, какими были роды за границей
00:55  25 сентября
"Я не обезьяна": певец Шугар жестко обратился к поклонникам
UA | RU
UA | RU
25 сентября 2026, 09:24

Нападение в польском монастыре: что прокуратура рассказала об украинце

25 сентября 2026, 09:24
Читайте також українською мовою
Фото: Polsat News
Читайте також
українською мовою

В польском Ярославе после нападения в монастыре бенедиктинок умер один из пяти пострадавших. Еще два человека находятся в тяжелом состоянии

Об этом пишет Polsat News, передает RegioNews.

По данным следствия, нападение совершил 31-летний гражданин Украины. В день инцидента он приехал в Польшу из Германии и направлялся в пункт пропуска в Корчевой, однако государственная граница не пересекла.

По предварительной информации, мужчина зашел на территорию монастыря, а затем попал в кухонные помещения. Там он встретил людей, которых впоследствии атаковал. Позже нападение продолжилось на территории костела, расположенного в монастырском комплексе.

Орудием нападения, по данным прокуратуры, стал нож, который подозреваемый взял на кухне монастыря.

Полицейские задержали мужчину прямо на месте происшествия. Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Последующие процессуальные решения по нему должны быть приняты после консультаций с врачами.

У подозреваемого была взята кровь для проверки на наличие наркотических веществ. Мотив нападения пока неизвестен.

В общем пострадали пять человек – четверо мужчин и одна женщина. Среди них трое духовных лиц и двое мирян.

Напомним, нападение произошло в четверг, 24 сентября, около 9:30 (по местному времени) в монастыре сестер-бенедиктинок на улице Бенедиктинской в Ярославе. По предварительной информации, нападавший атаковал людей перед мессой, которая должна была начаться в 10 часов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
нападение Польша Священник монастырь нож ножевое ранение украинец
На Киевщине из-за ревности мужчина убил товарища ножом
23 сентября 2026, 17:35
В центре Харькова 17-летняя девушка ударила незнакомца ножом в спину
22 сентября 2026, 21:57
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Цена власти и страх перед будущим: о чем мечтает Зеленский
25 сентября 2026, 10:40
Хотел навести ракеты на производство дронов: на Львовщине задержали агента ФСБ
25 сентября 2026, 10:34
Из-за обстрелов и непогоды без света остались потребители в ряде областей
25 сентября 2026, 10:29
Зеленский рассказал о передаче пленных КНДР: в Южной Корее раскритиковали Украину
25 сентября 2026, 10:15
Еще один удар по Киеву: зафиксировано попадание в 5-этажное здание, есть пострадавшие (Обновлено)
25 сентября 2026, 10:13
В больницах Запорожья находятся 12 человек в тяжелом состоянии, пострадавшие из-за обстрелов
25 сентября 2026, 09:59
Россия атаковала Полтавщину дронами: повреждена железнодорожная инфраструктура и дома
25 сентября 2026, 09:55
Удар по 16-этажке на Печерске в Киеве: погиб 14-летний мальчик, есть раненые
25 сентября 2026, 09:38
Россияне ударили по транспортной инфраструктуре в Житомирской области
25 сентября 2026, 09:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »