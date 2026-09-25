Фото: Совет обороны Запорожской области

В запорожских больницах остаются 42 человека, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, передает RegioNews.

Двенадцать из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в том числе – 16-летняя девушка.

С начала года враг атаковал 11 автомобилей экстренной медпомощи, а еще 6 атак произошли по подстанциям ЭМД или непосредственно рядом с ними.

Напомним, утром 25 сентября враг в очередной раз нанес удар по Запорожью. Под прицелом оказались два медицинских учреждения. Пострадали два человека.