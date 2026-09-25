Напад у польському монастирі: що прокуратура розповіла про українця

Фото: Polsat News

У польському Ярославі після нападу в монастирі бенедиктинок помер один із п'яти постраждалих. Ще двоє людей перебувають у тяжкому стані

Про це пише Polsat News, передає RegioNews.

За даними слідства, напад скоїв 31-річний громадянин України. У день інциденту він приїхав до Польщі з Німеччини та прямував до пункту пропуску в Корчовій, однак державний кордон не перетнув.

За попередньою інформацією, чоловік зайшов на територію монастиря, а потім потрапив до кухонних приміщень. Там він зустрів людей, яких згодом атакував. Пізніше напад продовжився на території костелу, розташованого в монастирському комплексі.

Знаряддям нападу, за даними прокуратури, став ніж, який підозрюваний узяв на кухні монастиря.

Поліцейські затримали чоловіка безпосередньо на місці події. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії. Подальші процесуальні рішення щодо нього мають ухвалити після консультацій із лікарями.

У підозрюваного взяли кров для перевірки на наявність наркотичних речовин. Мотив нападу наразі невідомий.

Загалом постраждали п'ятеро людей – четверо чоловіків і одна жінка. Серед них троє духовних осіб та двоє мирян.

Нагадаємо, напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 (за місцевим часом) у монастирі сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Ярославі. За попередньою інформацією, нападник атакував людей перед месою, яка мала розпочатися о 10-й годині.