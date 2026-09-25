08:26  25 вересня
Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ
01:35  25 вересня
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
00:55  25 вересня
"Я не мавпа": співак Шугар жорстко звернувся до шанувальників
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 09:24

Напад у польському монастирі: що прокуратура розповіла про українця

25 вересня 2026, 09:24
Читайте также на русском языке
Фото: Polsat News
Читайте также
на русском языке

У польському Ярославі після нападу в монастирі бенедиктинок помер один із п'яти постраждалих. Ще двоє людей перебувають у тяжкому стані

Про це пише Polsat News, передає RegioNews.

За даними слідства, напад скоїв 31-річний громадянин України. У день інциденту він приїхав до Польщі з Німеччини та прямував до пункту пропуску в Корчовій, однак державний кордон не перетнув.

За попередньою інформацією, чоловік зайшов на територію монастиря, а потім потрапив до кухонних приміщень. Там він зустрів людей, яких згодом атакував. Пізніше напад продовжився на території костелу, розташованого в монастирському комплексі.

Знаряддям нападу, за даними прокуратури, став ніж, який підозрюваний узяв на кухні монастиря.

Поліцейські затримали чоловіка безпосередньо на місці події. Наразі з ним проводять першочергові слідчі дії. Подальші процесуальні рішення щодо нього мають ухвалити після консультацій із лікарями.

У підозрюваного взяли кров для перевірки на наявність наркотичних речовин. Мотив нападу наразі невідомий.

Загалом постраждали п'ятеро людей – четверо чоловіків і одна жінка. Серед них троє духовних осіб та двоє мирян.

Нагадаємо, напад стався в четвер, 24 вересня, близько 9:30 (за місцевим часом) у монастирі сестер-бенедиктинок на вулиці Бенедиктинській у Ярославі. За попередньою інформацією, нападник атакував людей перед месою, яка мала розпочатися о 10-й годині.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад Польща Священник монастир ніж ножове поранення українець
На Київщині через ревнощі чоловік вбив товарища ножем
23 вересня 2026, 17:35
У центрі Харкова 17-річна дівчина вдарила незнайомця ножем у спину
22 вересня 2026, 21:57
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Зеленський розповів про передачу полонених КНДР: у Південній Кореї розкритикували Україну
25 вересня 2026, 10:15
Ще один удар по Києву: зафіксовано влучання в 5-поверхову будівлю, є постраждалі (Оновлено)
25 вересня 2026, 10:13
У лікарнях Запоріжжя перебувають 12 людей у тяжкому стані, постраждалі через обстріли
25 вересня 2026, 09:59
Росія атакувала Полтавщину дронами: пошкоджено залізничну інфраструктуру та будинки
25 вересня 2026, 09:55
Удар по 16-поверхівці на Печерську в Києві: загинув 14-річний хлопець, є поранені
25 вересня 2026, 09:38
Росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі на Житомирщині
25 вересня 2026, 09:26
На Дніпропетровщині через ворожі удари понівечена інфраструктура та пошкоджені магазини
25 вересня 2026, 09:14
Удар РФ по фермі на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 14
25 вересня 2026, 09:11
На Одещині внаслідок обстрілу пошкоджені житловий сектор та поштова логістика: є жертви
25 вересня 2026, 08:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Остап Дроздов
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »