Офіс Генпрокурора повідомив про підозру судді РФ за незаконні вироки військовополоненим ЗСУ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Українські правоохоронці повідомили про підозру судді 2-го Західного окружного військового суду Росії, який засудив шістьох українських військовополонених до 16 та 16,5 року позбавлення волі за участь у бойових діях проти держави-агресора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора судді повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Шестеро військовослужбовців 25-го окремого штурмового батальйону "Рись" Сухопутних військ ЗСУ потрапили в російський полон у жовтні 2024 року.

У червні 2025 року російський військовий суд визнав українських військових винними. За даними української прокуратури, їх фактично притягнули до кримінальної відповідальності за виконання військового обов’язку із захисту України, прирівнявши такі дії до терористичної діяльності.

Трьом українським військовослужбовцям призначили по 16 років позбавлення волі, ще трьом — по 16 років 6 місяців.

За даними Офісу Генерального прокурора, українських військових засудили за дії, пов’язані з виконанням обов’язків військовослужбовців ЗСУ, які не заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими передбачає захист військовополонених від кримінального переслідування лише за правомірну участь у бойових діях. Водночас військовополонені можуть бути притягнуті до відповідальності за конкретні воєнні чи інші злочини, але не за сам факт участі у міжнародному збройному конфлікті.

Дії російського судді українські правоохоронці кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни за частиною 1 статті 438 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України. Розслідування проводиться за процедурою in absentia, тобто без присутності підозрюваного в Україні.

У прокуратурі зазначають, що переслідування українських військовополонених через російські суди має системний характер. За даними Офісу Генерального прокурора, українські правоохоронці вже повідомили про підозру щонайменше 16 суддям російських військових судів, причетним до незаконного засудження українських військовослужбовців за участь у бойових діях.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.