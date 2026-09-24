11:43  24 вересня
У Львові на перехресті зіткнулися дві автівки та автобус: є постраждалі
08:24  24 вересня
На Чернігівщині розшукують 3-річного хлопчика, який зник у полі
08:13  24 вересня
Бойова частина Іскандера впала у дворі Києва, але не здетонувала
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2026, 16:24

Офіс Генпрокурора повідомив про підозру судді РФ за незаконні вироки військовополоненим ЗСУ

24 вересня 2026, 16:24
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Українські правоохоронці повідомили про підозру судді 2-го Західного окружного військового суду Росії, який засудив шістьох українських військовополонених до 16 та 16,5 року позбавлення волі за участь у бойових діях проти держави-агресора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора судді повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Шестеро військовослужбовців 25-го окремого штурмового батальйону "Рись" Сухопутних військ ЗСУ потрапили в російський полон у жовтні 2024 року.

У червні 2025 року російський військовий суд визнав українських військових винними. За даними української прокуратури, їх фактично притягнули до кримінальної відповідальності за виконання військового обов’язку із захисту України, прирівнявши такі дії до терористичної діяльності.

Трьом українським військовослужбовцям призначили по 16 років позбавлення волі, ще трьом — по 16 років 6 місяців.

За даними Офісу Генерального прокурора, українських військових засудили за дії, пов’язані з виконанням обов’язків військовослужбовців ЗСУ, які не заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими передбачає захист військовополонених від кримінального переслідування лише за правомірну участь у бойових діях. Водночас військовополонені можуть бути притягнуті до відповідальності за конкретні воєнні чи інші злочини, але не за сам факт участі у міжнародному збройному конфлікті.

Дії російського судді українські правоохоронці кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни за частиною 1 статті 438 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України. Розслідування проводиться за процедурою in absentia, тобто без присутності підозрюваного в Україні.

У прокуратурі зазначають, що переслідування українських військовополонених через російські суди має системний характер. За даними Офісу Генерального прокурора, українські правоохоронці вже повідомили про підозру щонайменше 16 суддям російських військових судів, причетним до незаконного засудження українських військовослужбовців за участь у бойових діях.

Нагадаємо,що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс генпрокурора суд РФ ЗСУ
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
У Києві п'яний молодик заліз у припаркований Renault і попався поліції
24 вересня 2026, 18:56
На Буковині чоловік віддав гроші шахраям, сподіваючись на інвестиції
24 вересня 2026, 18:55
Два ворожі безпілотники з бойовими частинами знищили на Рівненщині
24 вересня 2026, 18:44
На Житомирщині прямо в електричці пасажира вдарили ножем у груди
24 вересня 2026, 18:40
На Херсонщині підозрюють мешканку Каланчака в організації незаконних виборів президента РФ
24 вересня 2026, 18:35
Жителі Запоріжжя можуть бачити у траві невідомі предмети: що це таке
24 вересня 2026, 18:15
Постачали продукцію до РФ і сплачували "податки" окупантам: на Волині затримали учасницю групи
24 вересня 2026, 17:55
У Дніпрі взяли під варту майора ТЦК через хабарі за переведення до тилу
24 вересня 2026, 17:50
Вимагали до $5 тисяч і погрожували вбивством: на Рівненщині учасник групи отримав 9 років
24 вересня 2026, 17:33
У Львові посеред вулиці жінка била маленького сина
24 вересня 2026, 17:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Всі блоги »