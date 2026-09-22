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22 вересня 2026, 15:50

Тонна канабісу, 23 лабораторії та 350 млн грн прибутку: правоохоронці провели масштабну зачистку наркобізнесу

22 вересня 2026, 15:50
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці в межах двох етапів загальнодержавних заходів із протидії наркозлочинності провели 968 обшуків, вилучили понад тонну канабісу та майже 57 тисяч кущів конопель. Також припинили діяльність 23 нарколабораторій

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За координації Офісу Генерального прокурора та прокуратур у регіонах затримали 96 людей, ще 181 особі повідомили про підозру. За попередніми оцінками, потенційна вартість наркотичної продукції, яка могла потрапити на нелегальний ринок, перевищує 350 млн гривень.

Лише під час останнього етапу правоохоронці провели 532 обшуки у 23 областях та Києві. Вони вилучили понад 40 тисяч кущів конопель, 838 кг канабісу, 4,7 кг амфетаміну, близько 2 кг alpha-PVP, а також мефедрон, метамфетамін, макову солому та нарковмісні лікарські засоби, обіг яких обмежений.

Крім того, правоохоронці припинили діяльність 12 лабораторій типу "гроубокс". Під час обшуків вилучили обладнання, яке використовували для вирощування, виготовлення та фасування наркотиків.

Також вилучено автомобілі, понад 5 млн гривень у національній та іноземній валюті, зброю, боєприпаси та вибухівку.

Незаконні посіви конопель облаштовували у важкодоступних місцях — серед сільськогосподарських культур, у густій рослинності, лісосмугах, а також на занедбаних і присадибних ділянках.

Один із найбільших незаконних посівів правоохоронці виявили на Житомирщині. Коноплі вирощували серед соняшнику. Під час збору врожаю затримали шістьох учасників групи.

У них вилучили 29 435 рослин конопель та 570 кг канабісу. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

Загалом під час останнього етапу заходів затримали 62 людей, ще 107 особам повідомили про підозру у вчиненні наркозлочинів.

Дії підозрюваних кваліфікували, зокрема, за статтями 307, 309 та 310 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання і збут наркотичних засобів, а також посів і вирощування нарковмісних рослин.

Санкція найтяжчого з інкримінованих правопорушень передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Після завершення необхідних експертиз правоохоронці вирішуватимуть питання щодо повідомлення про підозру іншим людям, які можуть бути причетними до незаконного обігу наркотиків.

Нагадаємо, що працівники ДБР у межах спецоперації "Стоп трафік" викрили канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин до ДУ "Ізмаїльський слідчий ізолятор" на Одещині.

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