Зеленский раскрыл детали совместной спецоперации Сил обороны и СБУ по объектам в Москве

Фото: Владимир Зеленский/фейсбук

Удар по Москве и Московской области в ночь на 20 сентября, по словам президента Владимира Зеленского, нанесли с применением ряда украинских беспилотников и ракет

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает RegioNews .

Среди использованных дронов президент назвал FP-1, RZ-100, MICH-2000, "Паляницу", Vendetta, "Февраль", "Барс" и "Январь". Также, по его словам, для удара были применены ракеты "Фламинго" и Pelican.

Pelican — название, в частности, баллистическая ракета FP-7 производства компании Fire Point. Ее заявленная дальность составляет до 300 км. В то же время неизвестно, имел ли Зеленский в виду именно эту ракету, или другое вооружение с таким названием.

По словам президента, в Московском регионе поразили одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности России и объект ее логистической инфраструктуры. Вероятно, речь идет о Московском нефтеперерабатывающем заводе и складском комплексе "Современные Складские Технологии".

Зеленский отметил, что операцию реализовали военнослужащие Службы безопасности Украины, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Помимо ударов по объектам в Московском регионе, украинские военные также атаковали предприятие в Воронежской области.

"Москва должна не строить эшелонированные кольца ПВО путем других регионов, а завершить свою жестокую войну и избрать мир. Есть на столе шаги для деэскалации: в энергетике, продовольственной безопасности. Нужна политическая воля", - заявил Зеленский.

Напомним, что в ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Российские власти назвали ее самой массированной за все время.

В столице РФ под ударом оказался столичный нефтеперерабатывающий завод. Также российские власти сообщали о повреждении жилых домов в нескольких округах Москвы.