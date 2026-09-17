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17 сентября 2026, 20:55

Получи деньги за подписку: украинцев предупредили о скам в Telegram

17 сентября 2026, 20:55
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Фото: Национальная полиция
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Правоохранители предупредили украинцев о схеме мошенников. Потенциальных жертв они ищут в Telegram

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, мошенники отправляют людям сообщения от имен знакомых. В сообщения они добавляют ссылку на канал, и пишут, что якобы за подписку можно получить деньги.

После этого мошенники могут перенаправлять пользователей на фейковые страницы: там просят ввести реквизиты банковской карты, данные для входа в интернет-банкинг, одноразовые подтверждающие коды или другую персональную информацию.

"Полученные данные злоумышленники могут использовать для несанкционированного доступа к вашим банковским счетам и присвоению сбережений", – говорят полицейские.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения , поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.

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