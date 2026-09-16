У різних областях України ліквідували п'ять схем для ухилянтів

Фото: Нацполіція

Правоохоронці викрили та заблокували ще п’ять корупційних схем, які, за даними поліції, використовували для сприяння ухиленню від військової служби

Про це повідомила Нацполіція, передає RegioNews .

Йдеться про правопорушення на Хмельниччині, Одещині, Черкащині, Закарпатті та Сумщині.

На Хмельниччині голова експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи отримала 4000 доларів. За ці гроші вона мала підготувати медичні документи про наявні захворювання та вплинути на інших членів експертної команди, щоб чоловікові встановили групу інвалідності.

В Одеській області посадовець технічного фахового коледжу отримав 1600 доларів за вирішення питання щодо фіктивного зарахування чоловіка на навчання до закладу.

На Черкащині інспектор районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за 3000 доларів, за даними правоохоронців, через військово-лікарську комісію при ТЦК та СП допоміг чоловікові отримати статус непридатного до військової служби. Відповідні відомості мали внести до системи "Оберіг".

На Закарпатті працівник критичного підприємства за 6000 доларів погодився працевлаштувати чоловіка без його фактичного виходу на роботу. Це, за даними слідства, мало дозволити також зняти його з розшуку.

Ще одну схему викрили на Сумщині. Член експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи за 10 тисяч гривень обіцяв госпіталізувати чоловіка мобілізаційного віку без законних підстав, а надалі оформити йому листок непрацездатності.

Усім фігурантам кримінальних проваджень повідомили про підозру. Залежно від обставин та ролі кожного з них дії кваліфікували за статтею 368 КК України — прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою — та статтею 369-2 КК України — зловживання впливом.

Нагадаємо, що у Львівській області судили старшого лейтенанта за недбале ставлення до служби. Виявилось, що від нього втекли призовники.