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16 вересня 2026, 14:26

"Чудодійні" уколи для схуднення: фальсифікат, мільйонні прибутки та подробиці справи "Біопатіду"

16 вересня 2026, 14:26
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Фото: Прокуратура України
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Майже три десятки підозрюваних, мільйонні прибутки та препарат, якого не існує в жодному державному реєстрі лікарських засобів. У Дніпрі напередодні обирали запобіжний захід лікарці відомої столичної клініки, яку підозрюють у поширенні підроблених ін'єкцій для схуднення "Біопатід"

Про це пише ТСН, передає RegioNews.

За даними СБУ та прокуратури, йдеться про масштабну схему продажу препарату, який позиціонували як засіб бразильського виробництва. Слідство стверджує, що насправді його виготовляли на Київщині з китайської сировини – в умовах, далеких від санітарних норм.

За даними прокуратури, лише у червні 2026 року виготовили понад чотири тисячі флаконів "Біопатіду". Собівартість одного, за версією слідства, становила близько 17 доларів, тоді як продавали препарат гуртом приблизно за 1200 доларів, а зі знижкою –за 500. Загальні прибутки від продажу могли сягнути пʼяти мільйонів доларів.

Препарат активно рекламували в соцмережах та на сайті клініки як засіб для швидкого схуднення. Вартість програми становила від 40 до 75 тисяч гривень.

У прокуратурі заявляють, що під час розслідування встановили: "Біопатід" не зареєстрований як лікарський засіб ані в Україні, ані в Бразилії, ані, в інших країнах.

"Біопатід" – це вигадана назва, а продукція фальсифікована. Вона не може продаватися на території України", – заявив начальник управління Дніпропетровської обласної прокуратури Андрій Дяченко.

Правоохоронці також оприлюднили записи, на яких, за їхніми словами, фігуранти обговорюють процес виготовлення препарату та проблеми зі стерильністю. Окремо слідство перевіряє повідомлення про можливі розлади травлення у людей після інʼєкцій.

Захист підозрюваної заперечує висунуті звинувачення та ставить під сумнів сам факт фальсифікації.

"Такого засобу лікарського на території України не зареєстровано. Тому про яке підроблення або фальсифікацію йдеться – незрозуміло", – заявила адвокатка лікарки.

Загалом у справі фігурують майже 30 людей. У прокуратурі зазначають, що коло підозрюваних може розширитися. Слідство перевіряє, зокрема, лікарів і косметологів, які могли вводити препарат пацієнтам.

Керівниці столичної клініки суд уже обрав запобіжний захід – два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 68 мільйонів гривень. Сама підозрювана від коментарів відмовилася.

У разі доведення вини підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі. Водночас слідство встановлює, якої саме шкоди здоровʼю могли зазнати люди після використання цих інʼєкцій.

Нагадаємо, СБУ спільно з прокуратурою провели масштабну спецоперацію у різних регіонах країни через підроблений препарат для схуднення Biopatid.

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Україна Дніпро Київська область фальсифікат клініка запобіжний захід Biopatid препарат для схуднення
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