По всей Украине проходят масштабные обыски из-за поддельного препарата для похудения Biopatid
СБУ совместно с прокуратурой проводят масштабную спецоперацию в разных регионах страны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокуратуры и СБУ.
В рамках дела о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения Biopatid проходят более 250 санкционированных обысков.
Следственные действия охватывают несколько областей Украины. Действия правоохранителей квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарств, совершенная организованной группой).
Детали масштабной спецоперации правоохранители пообещали обнародовать со временем.
Напомним, летом в Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн. Это средство ограничено до ввоза в страну.