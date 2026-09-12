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СБУ совместно с прокуратурой проводят масштабную спецоперацию в разных регионах страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокуратуры и СБУ.

В рамках дела о незаконном изготовлении и сбыте фальсифицированного препарата для похудения Biopatid проходят более 250 санкционированных обысков.

Следственные действия охватывают несколько областей Украины. Действия правоохранителей квалифицированы по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 УК Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарств, совершенная организованной группой).

Детали масштабной спецоперации правоохранители пообещали обнародовать со временем.

Напомним, летом в Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн. Это средство ограничено до ввоза в страну.