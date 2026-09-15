Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ
Президент Володимир Зеленський призначив Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил Збройних сил України
Відповідний указ №910/2026 оприлюднили на сайті президента, передає RegioNews.
Попереднім указом №909 глава держави звільнив із цієї посади Анатолія Казмірчука.
Костянтин Гуменюк – полковник медичної служби, педагог, доктор медичних наук і кандидат медичних наук. Він має звання заслуженого лікаря України та є лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона.
- У травні 2014 року Гуменюк перебував у зоні АТО.
- У 2017 році він став головним хірургом АТО, а у 201-2019 роках – головним хірургом операції Об’єднаних сил.
- Із 2019 року Гуменюк обіймає посаду головного хірурга ЗСУ.
Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.
Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.