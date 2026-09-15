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15 вересня 2026, 08:31

Зеленський призначив нового командувача Медичних сил ЗСУ

15 вересня 2026, 08:31
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Фото: з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський призначив Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил Збройних сил України

Відповідний указ №910/2026 оприлюднили на сайті президента, передає RegioNews.

Попереднім указом №909 глава держави звільнив із цієї посади Анатолія Казмірчука.

Костянтин Гуменюк – полковник медичної служби, педагог, доктор медичних наук і кандидат медичних наук. Він має звання заслуженого лікаря України та є лауреатом Національної премії України імені Бориса Патона.

  • У травні 2014 року Гуменюк перебував у зоні АТО.
  • У 2017 році він став головним хірургом АТО, а у 201-2019 роках – головним хірургом операції Об’єднаних сил.
  • Із 2019 року Гуменюк обіймає посаду головного хірурга ЗСУ.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандуючого Збройними Силами України. А також про призначення Михайла Драпатого.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України прокоментував своє призначення та окреслив головні принципи подальшої роботи.

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