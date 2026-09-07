Потери РФ за сутки: ВСУ ликвидировали 1540 окупантов и уничтожили 1473 БпЛА
Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1540 окупантов, 51 артсистему, шесть бронемашин, 1473 БпЛА, а также 594 авто и спецтехники
Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, подразделения Сил обороны Украины в ночь на 6 сентября поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод, аэродром "Ростов-на-Дону" и три объекта российской противовоздушной обороны.
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