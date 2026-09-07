РФ атакувала Україну 92 безпілотниками: є влучання на 12 локаціях
У ніч на 7 вересня російські війська атакували Україну 92 ударними безпілотниками різних типів. Атака тривала з 18:00 6 вересня
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що противник застосував, зокрема, ударні БпЛА типу Shahed, реактивні дрони, "Гербера", безпілотники-імітатори "Пародія" та S8000 "Бандероль".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 71 ворожий безпілотник.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 12 локаціях. Також уламки збитого безпілотника впали на одній локації.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська атакували Харків та 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей.