Путін наказав на три доби не бити по Києву: у Кремлі назвали причину

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Російський диктатор Володимир Путін нібито наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 5 вересня

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські державні агентства ТАСС та РБК, передає RegioNews.

За словами Пєскова, рішення пов’язане з підготовкою візиту до Києва спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Інших подробиць щодо заявленої триденної паузи у Кремлі не повідомили.

Як відомо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, і в повітрі, і на морі.

Згодом Генштаб заявив, що на фронті тривають бойові дії, оскільки ворог не припиняє здійснювати агресію проти України.

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