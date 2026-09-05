Путін наказав на три доби не бити по Києву: у Кремлі назвали причину
Російський диктатор Володимир Путін нібито наказав не завдавати ударів по Києву протягом трьох діб, починаючи з опівночі 5 вересня
Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють російські державні агентства ТАСС та РБК, передає RegioNews.
За словами Пєскова, рішення пов’язане з підготовкою візиту до Києва спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.
Інших подробиць щодо заявленої триденної паузи у Кремлі не повідомили.
Як відомо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела у силовому блоці повідомили, що українські підрозділи нібито отримали розпорядження про дотримання режиму тиші з 5 до 8 вересня на землі, і в повітрі, і на морі.
Згодом Генштаб заявив, що на фронті тривають бойові дії, оскільки ворог не припиняє здійснювати агресію проти України.
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