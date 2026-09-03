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Внаслідок ворожих обстрілів та бойових дій станом на ранок 3 вересня знеструмлена частина споживачів у пʼяти областях

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Київську, Чернігівську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області. Відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

На Одещині енергетикам вдалося заживити майже всіх споживачів після масованої атаки. Проте через загрозу перевантаження обладнання в регіоні змушені застосовувати мережеві обмеження. Енергетики роблять усе, аби якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

Зазначається, що застосування обмежень 3 вересня не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00, а також обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого ракетно-дронового удару по ключових магістральних об’єктах енергетики Одеської області.