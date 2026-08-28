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От российского удара в Киеве пострадал склад с книгами ряда издателей

Об этом сообщил основатель сети книжных магазинов Readeat Дмитрий Феликсов, передает RegioNews.

По его словам, российский шахед попал прямо в складское помещение.

"Известно, что шахед попал прямо в склад, где находились книги Readeat Book.ua и ряды издателей", – говорится в сообщении.

Феликсов добавил, что из-за повреждения отправки заказов 28 августа осуществляться не будут.

Отметим, что украинский книжный рынок сейчас переживает тяжелые времена. Из-за российских обстрелов издательства теряют склады и тиражи, поэтому они вынуждены менять логистику и издавать меньше книг.

Напомним, 1 августа в Харькове в результате российской атаки были повреждены составы издательства "Ранок". На месте вспыхнул пожар, в частности, горели книжные запасы и учебники.