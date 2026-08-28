Лубінець отримав 1368 звернень від ветеранів: із чим найчастіше просять допомоги

Фото: Дмитро Лубінець/Facebook

У 2026 році Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав 1368 звернень від ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин

Про це він повідомив під час презентації доповіді "Про стан реалізації ветеранської політики в Україні", передає RegioNews.

За словами Лубінця, кількість таких звернень щороку зростає. У 2022 році омбудсман отримав 614 звернень, у 2023-му – 678, у 2024-му – 1033, а у 2025 році – вже 2077.

"Цьогоріч я вже отримав 1368 звернень від ветеранів та ветеранок і членів їхніх родин. Зверніть увагу на динаміку. Якщо в 2022-2023 роках кількість звернень відносно була невеликою, то в 2024-му, 2025-му, 2026-му йде зростання", – розповів Уповноважений ВР.

Серед найпоширеніших питань, з якими звертаються ветерани та їхні родини:

призначення та виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця,

отримання відповідного статусу,

соціальні та грошові виплати,

пенсійне забезпечення,

житло та пільги на комунальні послуги.

Також люди звертаються щодо медичної та реабілітаційної допомоги, а також питань, пов'язаних зі звільненням із військової служби.

Лубінець зазначив, що одна з головних проблем – ветерани та їхні родини змушені самостійно шукати інформацію та звертатися до різних державних установ, щоб отримати передбачену законом допомогу.

Нагадаємо, що Чернігівський окружний адміністративний суд визнав незаконною відмову військової частини у виплаті ветерану одноразової грошової винагороди в розмірі 1 мільйона гривень за програмою "Контракт 18-24".

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