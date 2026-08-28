10:45  28 серпня
Смертельна ДТП у Кривому Розі: тіло загиблого затиснуло під автомобілем
10:17  28 серпня
На Одещині під час чищення каналізації загинув 14-річний хлопець, його брата реанімували
07:50  28 серпня
На Львівщині службова собака знайшла тіло зниклого чоловіка
UA | RU
UA | RU
28 серпня 2026, 09:42

Лубінець отримав 1368 звернень від ветеранів: із чим найчастіше просять допомоги

28 серпня 2026, 09:42
Читайте также на русском языке
Фото: Дмитро Лубінець/Facebook
Читайте также
на русском языке

У 2026 році Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець отримав 1368 звернень від ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин

Про це він повідомив під час презентації доповіді "Про стан реалізації ветеранської політики в Україні", передає RegioNews.

За словами Лубінця, кількість таких звернень щороку зростає. У 2022 році омбудсман отримав 614 звернень, у 2023-му – 678, у 2024-му – 1033, а у 2025 році – вже 2077.

"Цьогоріч я вже отримав 1368 звернень від ветеранів та ветеранок і членів їхніх родин. Зверніть увагу на динаміку. Якщо в 2022-2023 роках кількість звернень відносно була невеликою, то в 2024-му, 2025-му, 2026-му йде зростання", – розповів Уповноважений ВР.

Серед найпоширеніших питань, з якими звертаються ветерани та їхні родини:

  • призначення та виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця,
  • отримання відповідного статусу,
  • соціальні та грошові виплати,
  • пенсійне забезпечення,
  • житло та пільги на комунальні послуги.

Також люди звертаються щодо медичної та реабілітаційної допомоги, а також питань, пов'язаних зі звільненням із військової служби.

Лубінець зазначив, що одна з головних проблем – ветерани та їхні родини змушені самостійно шукати інформацію та звертатися до різних державних установ, щоб отримати передбачену законом допомогу.

Нагадаємо, що Чернігівський окружний адміністративний суд визнав незаконною відмову військової частини у виплаті ветерану одноразової грошової винагороди в розмірі 1 мільйона гривень за програмою "Контракт 18-24".

Читайте також: "Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна виплати ветерани звернення Дмитро Лубінець
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Росіяни вдарили по ТЦ у Харкові
28 серпня 2026, 10:58
Смертельна ДТП у Кривому Розі: тіло загиблого затиснуло під автомобілем
28 серпня 2026, 10:45
У лікарні помер 17-річний полтавець, який потрапив у ДТП: рідні шукають свідків
28 серпня 2026, 10:37
РФ атакувала склад із книгами Readeat та інших українських видавництв
28 серпня 2026, 10:30
На Одещині під час чищення каналізації загинув 14-річний хлопець, його брата реанімували
28 серпня 2026, 10:17
Атака КАБами по Сумах: загинув цивільний чоловік, ще семеро людей поранені
28 серпня 2026, 10:10
На Житомирщині через атаку ворожих дронів виникла пожежа на підприємстві
28 серпня 2026, 09:58
РФ запустила по Україні понад 160 БпЛА: є влучання на 16 локаціях
28 серпня 2026, 09:28
"Маршали" Зеленського, Буданов і НАБУ: нові ролі та червоні лінії під час війни
28 серпня 2026, 09:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »