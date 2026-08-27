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27 серпня 2026, 09:19

У Непалі зникли безвісти 53 українці, серед них 46 туристів – МЗС

27 серпня 2026, 09:19
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Фото: REUTERS/Stringer
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У Непалі після стихійного лиха зниклими безвісти наразі вважаються 53 громадяни України. Серед них – 46 туристів, із якими вранці втратили зв'язок

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ, передає RegioNews.

За інформацією Туристичної поліції Непалу, загалом 53 українці вважаються зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха. Водночас інформації про українців серед загиблих або постраждалих наразі немає.

Посольства України в Індії та КНР підтримують зв’язок із компетентними органами та беруть участь у пошукових заходах для встановлення місцезнаходження українських громадян.

До "гарячої лінії" МЗС надійшли вісім звернень від родичів щодо втрати зв’язку з людьми зі списку зниклих. Ці випадки входять до загальної кількості 53 громадян України.

На місці також працює почесний консул України в Непалі. МЗС, Департамент консульської служби та українські дипломатичні установи продовжують з’ясовувати обставини та координувати пошуки.

Як відомо, руйнівна повінь сталася 26 серпня у непальському районі Расува через різке підвищення рівня води в річці Бхоте-Коші, яка бере початок у Тибеті. Після стихії зниклими безвісти вважаються сотні туристів і мандрівників.

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