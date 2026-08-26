Ціни на бензин впали: що відбувається на АЗС
В Україні регулярно змінюються ціни на пальне через загострення на Близькому Сході. При цьому тепер ціни знову почали падати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 26 серпня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 83,63 гривні за літр (-0,01 гривні);
- бензин А-95 – 80,00 гривні за літр (-0,02 гривні);
- бензин А-92 – 76,91 гривні за літр (-0,04);
- дизпальне – 91,91 гривні за літр (-0,06 гривні);
- автогаз – 43,88 гривні за літр (-0,85).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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