В Україні викрили схему продажу ліків для Сил оборони за завищеними цінами

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СБУ викрила масштабну схему продажу ліків для медзакладів та Сил оборони. З'ясувалось, що ціни штучно завищували

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Обшуки провели у Київській та Львівській областях, а також у Дніпрі. Затримали чотирьох учасників схеми. Йдеться про продаж медичних засобів, які використовують під час реанімації пацієнтів, а також для анестезіології, інтенсивної терапії та для лікування складних інфекцій. Такі ліки зловмисники продавали за штучно завищеними цінами.

Ці медичні препарати закуповували у виробників та імпортерів. Згодом був продаж до медзакладів за цінами, які перевищували законну надбавку. Зокрема, йшлось про продаж ліків для Сил Оборони.

Наразі зловмисників затримали. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії.