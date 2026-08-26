17:48  26 серпня
Викрадення унікальних тварин із заповідника "Асканія-Нова": судитимуть власника кримських зоопарків
19:33  26 серпня
У Гостомелі з меморіалу захисникам аеропорту масово зникли шеврони
20:25  26 серпня
"Надбавка до пенсії" від аферистів: українців попереджають про схему
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2026, 22:40

В Україні викрили схему продажу ліків для Сил оборони за завищеними цінами

26 серпня 2026, 22:40
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила масштабну схему продажу ліків для медзакладів та Сил оборони. З'ясувалось, що ціни штучно завищували

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Обшуки провели у Київській та Львівській областях, а також у Дніпрі. Затримали чотирьох учасників схеми. Йдеться про продаж медичних засобів, які використовують під час реанімації пацієнтів, а також для анестезіології, інтенсивної терапії та для лікування складних інфекцій. Такі ліки зловмисники продавали за штучно завищеними цінами.

Ці медичні препарати закуповували у виробників та імпортерів. Згодом був продаж до медзакладів за цінами, які перевищували законну надбавку. Зокрема, йшлось про продаж ліків для Сил Оборони.

Наразі зловмисників затримали. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Схеми ліки Сили оборони СБУ
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Спецоперація Рубікон: у Львові викрили мільйонний наркобізнес
26 серпня 2026, 23:05
На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак дронів постраждали дев'ятеро цивільних
26 серпня 2026, 22:55
На Дніпропетровщині через ворожі удари загинули двоє людей, ще один чоловік поранений
26 серпня 2026, 22:32
На Київщині агенти РФ готували замах проти очільника оборонного підприємства
26 серпня 2026, 22:20
У Берліні вручили підозру засновнику інтернет-ресурсу за шантаж підприємців
26 серпня 2026, 21:59
На Хмельниччині чоловік після розлучення вимагав аліменти від дружини
26 серпня 2026, 21:55
У Подільському районі Києва зіткнулися мікроавтобус і Toyota: вісьмох людей госпіталізовано
26 серпня 2026, 21:21
Про новий мирний план для України
26 серпня 2026, 21:15
Стрілянина на Північній Салтівці: поліція відкрила кримінальне провадження
26 серпня 2026, 20:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Всі блоги »