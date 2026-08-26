В Україні викрили схему розкрадання понад 80 млн грн на закупівлі ліків для реанімацій та стаціонарів

Фото ілюстративне

Правоохоронці викрили схему постачання лікарських препаратів бюджетним медичним закладам за завищеними цінами. За даними слідства, державному та місцевим бюджетам завдано понад 80,9 млн грн збитків

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Йдеться про препарати, які використовують переважно у стаціонарах, зокрема під час невідкладних станів, у реанімації, анестезіології та інтенсивній терапії, а також для лікування складних інфекцій.

За даними слідства, група підприємців та посадовців комерційних підприємств закуповувала ліки безпосередньо у виробників та імпортерів, після чого через пов’язані компанії продавала їх медичним закладам за завищеними цінами.

При цьому учасники схеми перевищували встановлену державою граничну 10% постачальницько-збутову надбавку.

Слідство також встановило можливе використання афілійованих підприємств для формування штучного податкового кредиту та подальшого переведення незаконно отриманих коштів у готівку.

Правоохоронці провели 16 обшуків у Києві, Київській та Львівській областях, а також у Дніпрі. Під час слідчих дій вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, печатки, електронні носії та грошові кошти.

Схему припинили. Чотирьом керівникам і посадовцям підприємств повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Одному з них підозру оголосили заочно.

Щодо трьох підозрюваних до суду подали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до схеми.

Нагадаємо, що в Україні найближчим часом доведеться витрачати більше грошей на ліки. Проте громадян заспокоюють тим, що не буде одномоментного подорожчання одразу на всі товари в аптеці.