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26 серпня 2026, 14:39

Нафтові об'єкти, аеродроми та логістика: Зеленський заявив про удари по 16 цілях у РФ

26 серпня 2026, 14:39
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Президент Володимир Зеленський заявив, що протягом доби українські військові завдали ударів по 16 об’єктах на території Росії

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

За його словами, серед цілей були нафтові об’єкти, які він назвав частиною "російського нафтового гаманця", що фінансує війну проти України.

Також українські сили завдали далекобійних ударів по аеродромах, ракетному підрозділу та інфраструктурі, яку Росія використовує для атак по Україні.

Крім того, за словами Зеленського, уражено російське воєнне підприємство та об’єкти логістики.

"Війна мусить повертатися туди, звідки прийшла. Україна відповідає на російські удари та робить це так, щоб ціна війни для агресора неминуче зростала", – заявив президент.

Зеленський подякував українським військовим за проведені удари та наголосив на необхідності знижувати військовий потенціал Росії.

Нагадаємо, раніше Сили оборони завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей, а також у тимчасово окупованому Криму.

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