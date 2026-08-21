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21 августа 2026, 15:48

Сдал назад и сбил человека: в Каневе автомобиль травмировал 76-летнюю женщину

21 августа 2026, 15:48
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Фото: полиция Черкасской области
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В Каневе Черкасской области 20 августа 39-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran, двигаясь задним ходом, сбил 76-летнюю пешеходку. Женщину госпитализировали, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

ДТП произошло 20 августа около 13:30 на улице Энергетиков.

По предварительным данным, водитель автомобиля во время движения задним ходом не заметил женщину и совершил на нее наезд. В результате аварии 76-летняя пешеходка получила травмы и была доставлена в больницу.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что житель Тернопольщины за рулем Volkswagen съехал на обочину , где автомобиль опрокинулся. В результате аварии травмы получили 30-летний водитель и его 30-летний пассажир. Обоих мужчин из госпитализировали.

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