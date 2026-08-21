Засеял подсолнечником берег: на Днепропетровщине мужчина незаконно захватил более гектара земли
В Каменском районе Днепропетровской области 66-летнему мужчине сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка в пределах прибрежной защитной полосы
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
По данным следствия, он использовал коммунальную землю для сельскохозяйственных работ.
Правоохранители установили, что в 2025 году мужчина самовольно занял земельный участок площадью более 1,3 гектара, который находится в коммунальной собственности территориального общества.
В дальнейшем он обработал и продискировал почву на этой территории, после чего засеял участок подсолнечником.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины - самовольное занятие земельного участка особо ценных земель.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что правоохранители разоблачили организованную группу , которая незаконно присвоила более 60 гектаров земель на территории Киевской области.