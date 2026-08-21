Засеял подсолнечником берег: на Днепропетровщине мужчина незаконно захватил более гектара земли

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В Каменском районе Днепропетровской области 66-летнему мужчине сообщили о подозрении в самовольном занятии земельного участка в пределах прибрежной защитной полосы

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По данным следствия, он использовал коммунальную землю для сельскохозяйственных работ.

Правоохранители установили, что в 2025 году мужчина самовольно занял земельный участок площадью более 1,3 гектара, который находится в коммунальной собственности территориального общества.

В дальнейшем он обработал и продискировал почву на этой территории, после чего засеял участок подсолнечником.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 197-1 Уголовного кодекса Украины - самовольное занятие земельного участка особо ценных земель.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что правоохранители разоблачили организованную группу , которая незаконно присвоила более 60 гектаров земель на территории Киевской области.