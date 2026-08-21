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21 августа 2026, 15:16

Подпольное казино в подвале: на Хмельнитчине у организатора изъяли более 400 тысяч гривен

21 августа 2026, 15:16
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Фото: Национальная полиция
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В Волочиске правоохранители прекратили деятельность нелегального игорного заведения, работавшего в подвальном помещении жилого дома. Организаторы незаконного бизнеса уже сообщили о подозрении

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Заведение работало за закрытой дверью, а попасть внутрь могли только представители ограниченного круга лиц. В момент обыска там находились администратор и один из посетителей.

Правоохранители изъяли компьютеры с программным обеспечением для проведения азартных игр на деньги, другую технику, камеры видеонаблюдения, мобильные телефоны и банковские карты.

Организатором оказалась 63-летняя жительница Волочиска. Во время обыска в ее доме полицейские обнаружили более 400 тысяч гривен наличными и черновые записи.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины – незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабную сеть нелегальных онлайн-казино, организованную при участии иностранцев и граждан Украины. Общий оборот средств в схеме составил более 5 миллиардов гривен.

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Хмельницкая область казино игорный бизнес полиция обыски
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