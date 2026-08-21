ДБР взялося за зловживання у військових частинах: 4 затриманих, 9 підозрюваних

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань продовжує всеукраїнську спецоперацію "Справедливість для бійців", спрямовану на припинення зловживань у військових частинах та незаконного використання коштів, призначених для захисників України

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У межах 11 кримінальних проваджень правоохоронці провели 46 обшуків у Київській, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Одеській областях.

Під час слідчих дій вилучили гроші в різних валютах, мобільні телефони, чорнові записи, документи, печатки підприємств, флешнакопичувачі, а також зброю з видаленими номерами, боєприпаси та тротил.

Наразі чотирьох фігурантів затримано, ще дев'ятьом повідомлено про підозру.

Зокрема, на Сумщині підозру оголосили заступнику командира батальйону. За даними слідства, через його бездіяльність 24 військовослужбовці безпідставно отримали майже 1 млн гривень премій та надбавок.

На Одещині затримали заступника командира батальйону, який, за версією слідства, оформлював підлеглим бойові виплати, хоча вони перебували в Одесі та не виконували бойових завдань. Сума незаконних виплат перевищила 700 тис. гривень.

У Дніпрі ДБР перевіряє можливе безпідставне нарахування понад 11 млн гривень інструкторсько-викладацькому складу військової частини. За попередніми даними, частина інструкторів не мала необхідних ліцензій, а гроші їм виплачували, зокрема, за дні, коли заняття фактично не проводилися.

На Івано-Франківщині слідчі перевіряють обставини проходження служби військовослужбовицею, яка, за попередніми даними, більшість часу працювала у власному косметичному салоні. Водночас військова частина нарахувала їй близько 1,5 млн гривень грошового забезпечення.

Працівники ДБР встановлюють усіх причетних, остаточні суми завданих державі збитків та перевіряють інші можливі факти зловживань. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляв, що Держбюро розслідувань розпочало масштабну спецоперацію перевірок у військовій сфері. Заплановані понад 70 обшуків у військових частинах різних областей. Найбільше слідчих дій стосується можливих незаконних виплат військовослужбовцям.