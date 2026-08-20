Прикордонники показали, як нищать російських "ждунів" на фронті
Українські захисники показали нове відео з фронту. Прикордонники знищили РЕБ росіян та укриття
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу бійців бригади "Сталевий кордон", які працюють на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Минулої доби захисники знищили трьох окупантів, чотири РЕБ та два укриття.
Також пілоти знищили дрон типу "ждун" та атакували склад.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Житель Донеччини "зливав" росіянам українську ППО
20 серпня 2026, 21:20Заробляла на довідках і знімала з "Оберегу": справу голови ВЛК скеровано до суду
20 серпня 2026, 21:06Друга пожежа в районі: у Києві через уламки БпЛА палає нежитлова забудова, є поранений
20 серпня 2026, 20:37Російські війська атакували дронами Запорізький район: двоє людей отримали поранення
20 серпня 2026, 20:17На Київщині росіяни знищили склад з продуктами
20 серпня 2026, 20:05Сміттєзвалище замість поля: на Київщині власник ділянок завдав екології збитків на 15 млн грн
20 серпня 2026, 19:58$2 тисячі хабаря: ДБР затримало оперуповноваженого СБУ у Львові
20 серпня 2026, 19:22Шпигував за ТЦК та Нацгвардією: на Дніпропетровщині викрили та засудили зрадника
20 серпня 2026, 19:20РФ вдарила по Слов'янську з "Торнадо-С": троє людей поранені
20 серпня 2026, 19:09
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі блоги »