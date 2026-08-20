Прикордонники показали, як нищать російських "ждунів" на фронті

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Українські захисники показали нове відео з фронту. Прикордонники знищили РЕБ росіян та укриття

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На кадрах можна побачити роботу бійців бригади "Сталевий кордон", які працюють на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Минулої доби захисники знищили трьох окупантів, чотири РЕБ та два укриття.

Також пілоти знищили дрон типу "ждун" та атакували склад.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.