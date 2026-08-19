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19 серпня 2026, 17:55

В Україні нові правила для водіїв: що потрібно знати

19 серпня 2026, 17:55
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Фото з відкритих джерел
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В Україні оновили вимоги до режиму праці та відпочинку водіїв. Нові правила більш наближені до європейських стандартів

Про це повідомляє ГО "Захист держави", передає RegioNews.

Головні зміни, про які важливо знати водіям:

• правила поширюються на штатних водіїв, ФОПів та працівників за ЦПД;
• щотижневий відпочинок у кабіні автомобіля заборонений;
• нічна зміна (22:00-06:00) – не більше 10 годин;
• для міжнародних вантажівок, зареєстрованих після 30 червня 2026 року, обов’язкові смарт-тахографи G2V2;
• водій має мати записи за поточний день і попередні 56 днів, а перевізник зберігати дані 2 роки.

При цьому ліміти лишились такими, якими були раніше: до 9 годин керування на день (двічі на тиждень – до 10), до 56 годин на тиждень і 45 хвилин перерви після кожних 4,5 години керування.

Винятки працюють у випадку транспорту Сил оборони, екстрених служб, окремих комунальних та спеціалізованих перевезень, а також роботи безпосередньо в районах бойових дій.

Нагадаємо, громадська організація "Захист Держави" презентує нову платформу для активних людей — фундаментальний інструмент для тих, хто хоче приєднатися до спільноти активних громадян.

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