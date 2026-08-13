На щиті: в Україну повернули тіла 261 загиблого українського військового

Фото: Telegram/Координаційний штаб

В Україну в межах репатріаційних заходів повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає RegioNews.

Після повернення тіла доставлять до спеціалізованих державних установ, де їх передадуть правоохоронцям та фахівцям судово-медичної експертизи для подальшої ідентифікації.

Репатріацію вдалося здійснити завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

В українській стороні також висловили вдячність Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у проведенні репатріаційних заходів.

Нагадаємо, раніше Коордштаб заявив, що Росія активізувала кампанію дезінформації щодо обмінів військовополоненими, публікуючи списки українців, яких нібито готова обміняти, та звинувачуючи Україну в небажанні проводити обміни.