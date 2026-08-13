Передавав росіянам дані про побратимів: військовослужбовця "Азову" судитимуть

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Правоохоронці завершили розслідування щодо військовослужбовця "Азову", який у російському полоні співпрацював з адміністрацією колонії та російськими спецслужбами

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

За даними слідства, після потрапляння в російський полон у 2022 році військовослужбовець намагався здобути прихильність представників держави-агресора.

Зокрема, він нібито добровільно висловив бажання вступити до ПВК "Вагнер", яка воювала проти України. Реалізувати цей намір він не встиг, оскільки його повернули в Україну під час обміну військовополоненими.

Також, за версією слідства, чоловік передавав російській стороні інформацію про інших українських військовополонених. Серед іншого, він повідомив дані про начальника медичної служби "Азову" та його службову діяльність.

Після цього до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катували та жорстоко поводилися з ним. Від отриманих травм військовослужбовець помер.

Важливими доказами у справі стали свідчення українських військових, звільнених із російського полону, які перебували разом із фігурантом в одній колонії. Їхні показання підтверджені результатами слідчих дій та експертиз.

Військовослужбовця обвинувачують у вчиненні в полоні дій на шкоду іншим військовополоненим, пособництві у катуванні та замаху на колабораційну діяльність.

Раніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо 22-річної мешканки Нової Каховки, яка під час окупації добровільно перейшла на бік ворога.