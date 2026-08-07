НАТО у 2026 році надасть Україні 70 млрд євро на зброю, допомогу та навчання

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Держави-члени НАТО цьогоріч нададуть Україні 70 мільярдів євро на військове обладнання, допомогу та підготовку військовослужбовців. Щонайменше таку ж суму планують спрямувати і в 2027 році

Про це повідомив Генеральний штаб України, передає RegioNews.

У Альянсі наголосили, що країни НАТО залишаються єдиними у підтримці України в захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

Українські військовослужбовці проходять підготовку за різними напрямами. Зокрема з тактики ведення бою, медичної допомоги та протиповітряної оборони.

"Тепер Україна має єдиний координаційний механізм підтримки. Ми маємо необхідні спроможності, експертизу, забезпечуємо навчання, технічне обслуговування, постачання обладнання і підтримку українських сил, щоб вони могли зосередитися на безпосередніх бойових діях", – заявив заступник командувача Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер.

Капітан збройних сил Норвегії Петтер зазначив, що головна мета партнерів – підвищити рівень підготовки українських військових.

"Саме вони зараз воюють, а не ми. Ми робимо абсолютно все, що можемо, щоб підвищити рівень підготовки солдатів", – сказав він.

У НАТО заявляють, що підтримка України триватиме й надалі, зокрема через постачання озброєння, навчання військових та координацію міжнародної допомоги.

Нагадаємо, Європейський Союз спрямує Україні 1,4 млрд євро, отриманих від доходів із заморожених російських активів. Кошти спрямують на посилення обороноздатності та зміцнення стійкості країни.