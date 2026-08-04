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04 августа 2026, 16:25

159 застенков и лагерей: Нацполиция установила места незаконного содержания украинцев в РФ и на ВТО

04 августа 2026, 16:25
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Фото: Нацполиция
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Национальная полиция Украины установила 159 мест незаконного содержания украинцев на временно оккупированных территориях и России. Речь идет о подвалах, застенках, фильтрационных лагерях, следственных изоляторах и исправительных колониях, через которые прошли тысячи гражданских и военнопленных

Об этом в комментарии "Українським Новинам" сообщил временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает RegioNews .

По его словам, Россия системно использует незаконное содержание и пытки как инструмент оккупационной политики.

"Россия превратила незаконное содержание и пытки украинцев в один из инструментов оккупационной политики", - заявил Цуцкиридзе.

Глава Нацполиции сообщил, что правоохранители уже идентифицировали широкую сеть мест незаконного содержания.

"Национальная полиция установила 159 мест несвободы — от подвалов, застенков и фильтрационных лагерей до следственных изоляторов и исправительных колоний на временно оккупированных территориях и в России".

Через эту систему, по данным следствия, прошли тысячи украинских гражданских и военнослужащих, а часть людей по-прежнему остается в плену.

Полиция уже проработала информацию о нескольких тысячах гражданских заложников, вернувшихся из незаконного содержания. Около 500 из них были допрошены в качестве потерпевших и свидетелей.

"Мы исследуем не только события в последнем месте несвободы, а воспроизводим весь путь человека — от момента захвата в учреждение, откуда он был уволен или передан на обмен", — пояснил Цуцкиридзе.

По его словам, на каждом этапе следователи устанавливают, кто принимал решение о перемещении человека, кто его конвоировал, охранял, допрашивал и применял насилие.

"Показания пострадавших сопоставляют между собой и проверяют по цифровым данным, открытым источникам, материалам разведывательных органов и международным партнерам", — добавил он.

В рамках расследований уже установлено более тысячи человек, причастных к незаконному содержанию и пыткам украинцев.

По данным Нацполиции:

  • только в Калининской исправительной колонии установлено более 80 фигурантов;

  • 42 лицам уже сообщено о подозрении;

  • в общей сложности о подозрении сообщено 120 лицам, причастным к преступлениям на оккупированных территориях и в России.

Одним из результатов работы стало сообщение о подозрении начальнику следственного изолятора №3 ГУФСИН по Пермскому краю РФ.

По данным следствия, он организовал пытки украинских гражданских заключенных, что привело к гибели журналистки Виктории Рощиной и главе Днепрорудненского городского общества Евгения Матвеева.

Цуцкиридзе отметил, что следствие имеет целью установить не только непосредственных исполнителей, но и всю систему организации этих преступлений.

"Для нас принципиально важно установить не только непосредственных исполнителей, а всю вертикаль ответственности - от тех, кто пытал, охранял и конвоировал людей, до руководителей, которые создавали места несвободы, организовывали их работу и отдавали преступные приказы", - добавил Цуцкаридзе.

По его словам, среди фигурантов есть сотрудники российских силовых структур, представители оккупационных администраций и украинские коллаборанты.

Напомним, что суд признал виновным руководителя уголовного розыска незаконно созданного оккупационного "ОМВД РФ "Горностаевский"" в жестоком обращении с гражданскими во время временной оккупации Херсонщины .

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Россия Нацполиция пыточные
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