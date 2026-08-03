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03 серпня 2026, 23:55

Україна не готова до швидкого відновлення енергетики у разі серйозних атак

03 серпня 2026, 23:55
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Фото з відкритих джерел
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Директор Центру дослідження енергетики переконаний, що Україна не готова до ймовірних сильних атак РФ по енергетиці. Йдеться про підгготовку до зими

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

"Ми взагалі не готові до швидкого відновлення у разі серйозних атак на енергетику взимку, оскільки партнери продовжують неквапливо займатися постачанням обладнання – кошти були виділені в березні, а в червні лише оголосили тендери, реалізація яких займе рік", - вважає Олександр Харченко.

Директор Центру дослідження енергетики додав, що за таких темпів значна частина необхідного обладнання не буде поставлена до початку опалювального сезону. На його думку, це може ускладнити підготовку до можливих масованих атак.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Тепер можна буде купувати електроенергію за фіксованою ціною: зокрема, на квартал, пів року або рік вперед.

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