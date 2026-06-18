Изменения в армии: кому облегчат службу, а кому добавят проблем

С новыми контрактами выиграют те, кто недавно попал в армию – по мобилизации или по контракту

С новыми контрактами выиграют те, кто недавно попал в армию – по мобилизации или по контракту

Иллюстративное фото: Минобороны

У новой системы армейских изменений есть ряд плюсов и ряд минусов. Начну с плюсов: Рад за ребят из пехоты. Они несут на себе самый тяжелый груз войны – и заслуживают самых коротких сроков службы и самых высоких зарплат. Решение по возвращению СЗЧ – тоже в плюс. Расширили перечень бригад, убрали батальоны резерва из схемы возвращения, перевели процесс в онлайн. Если это позволит вернуть часть людей в ВСУ – будет хорошо. Переводы раз в год в пределах корпуса без согласования командира – интересно, посмотрим, как это будет работать. Похоже, рыночные механизмы добрались до ВСУ: можно будет увидеть, откуда люди уходят и куда именно переходят. С новыми контрактами выигрывают те, кто недавно попал в армию – по мобилизации или по контракту. Потому что заходили они либо "до объявления демобилизации", либо "на три года" (но без гарантированной отсрочки). Теперь они смогут переподписать контракт на два года — с определенным пониманием своей дальнейшей судьбы. Теперь о недостатках: Это касается тех, кто в армии еще со времен АТО/ООС или с начала полномасштабного вторжения. Сейчас выглядит так, что им предлагают прослужить еще два года – без учета предыдущих заслуг. Это звучит как предательство и обесценивание. Если на этих людей в ближайшее время должна распространиться обещанная демобилизация (депутаты говорили, что будут отпускать тех, кто отслужил 5 и более лет), то об этом стоило сказать сразу. Иначе "ложечки найдутся, а осадок останется". Люди запоминают не реальность, а свои эмоции по поводу нее. И нынешнее чувство фрустрации у бойцов "первой волны" будет конвертироваться в дополнительное недоверие к системе, даже если государство осенью всё же объявит демобилизацию для ветеранов. А если не объявит, и все эти намеки на дембель останутся лишь словами – последствия будут плохими.

Upd. Демобилизацию обещают, поэтому"зрада" предварительно отменяется. Судьба офицеров. Насколько я понимаю, отсрочки на них распространяются (как и срочные контракты), но не окончательная демобилизация после определенного срока службы. Есть риск кадрового голода: у сержантов будет меньше стимулов соглашаться на офицерские погоны. Если вы лишаете офицера права на демобилизацию, нужно что-то дать ему взамен. Пока ничего не предложено. Краткосрочность базовой отсрочки уже обсуждалась. Шесть месяцев минимальной отсрочки превратятся в неоплачиваемый отпуск – потому что на такой срок никто не будет брать человека на работу. Что касается отсрочки для боевых должностей. Возможна ситуация, когда человек подписывает контракт, получает ранение в первый месяц службы, затем долго лечится и не накапливает "боевые дни" для будущей отсрочки, либо получает ограниченную пригодность и продолжает службу в тылу. Было бы справедливо, если бы сам факт ранения (и его тяжесть) тоже влиял на длительность отсрочки. Базовая тыловая зарплата в 30 тысяч гривен не избавит нас от феномена "таксующего бойца". В армии есть те, кто нашел себя в ВСУ и планирует быть профессиональным военным. Им нужны контракты на 5 и 10 лет (в идеале – с улучшенными условиями и накопительными бонусами). Сейчас таких контрактов в предложенном меню нет. Учет боевых дней для расчета отсрочки не должен упираться в получение бойцом Формы 6. Многие части сменили место дислокации (бригады переводились из одного рода войск в другой). Некоторые воинские части вообще прекратили существование, а их боевые журналы сданы в архив (например, это случилось с отдельными батальонами ТрО, которые теперь стали линейными). Если обязать солдата подавать Форму 6 для расчета отсрочки – это может создать для него нерешаемую проблему. Поэтому для подсчета общего количества "боевых" дней нужно опираться на начисление дополнительного вознаграждения. Если боец получал выплаты за боевые дни, это значит, что все подтверждающие документы уже были поданы и проверены. Армия должна просто проанализировать, кому и сколько она платила – а не требовать справки у бойца. Сейчас коммуникация Минобороны подает новую систему как "справедливую". Не уверен, что это термин, с которым согласятся военные. Я бы сказал, что новая система – про "предсказуемость". Которую еще предстоит доработать.

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