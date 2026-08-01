РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів: ППО знищила 156 цілей

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 1 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети повітряного й наземного базування

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, з 18:00 31 липня радіотехнічні війська зафіксували 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет різних типів і 185 безпілотників.

Серед ракет, які застосувала Росія, були:

4 протикорабельні ракети "Циркон/Онікс";

27 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";

2 протирадіолокаційні ракети Х-31;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Також противник запустив 185 ударних БпЛА різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:30, українська ППО знищила або придушила 156 цілей: одну балістичну ракету "Іскандер-М/С-400", одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 154 безпілотники.

Водночас зафіксовано влучання чотирьох протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації. Уламки збитих цілей впали ще у двох місцях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали ударів по Києву. Внаслідок російської балістичної атаки на столицю загинули 9 людей, ще 28 отримали поранення. Серед постраждалих – четверо дітей.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві та наголосив на потребі термінового зміцнення української ППО.