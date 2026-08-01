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01 серпня 2026, 10:52

Склад морських дронів, мости та база окупантів: Генштаб повідомив про ураження цілей РФ

01 серпня 2026, 10:52
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Ілюстративне фото: Міноборони
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У ніч на 1 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих військових об'єктів російських військ

Про це в соцмережах повідомив Генштаб, передає RegioNews.

Зазначається, що уражено склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського в тимчасово окупованому Криму. Об'єкт використовувався для зберігання, підготовки та технічного обслуговування катерів, які російські війська застосовують у Чорному морі.

Також українські військові уразили залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара, який з'єднує окуповані території Херсонщини з Кримом, а також залізничний міст у районі Владиславівки. Ці об'єкти є важливими елементами військової логістики РФ і використовуються для перевезення особового складу, техніки, озброєння та боєприпасів.

Крім того, у Севастополі було уражено підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ.

Сили оборони також завдали ударів по ремонтно-відновлювальній базі російських військ у районі Первомайського в Криму, складу матеріально-технічних засобів у районі Подового Херсонської області та складу безпілотників противника поблизу Токмака Запорізької області.

У Генштабі зазначили, що українські військові продовжують системні заходи, спрямовані на послаблення спроможностей російських військ.

Нагадаємо, Сили оборони за минулу добу ліквідували 1470 окупантів, 82 артсистем, чотири бронемашини, 1838 БпЛА, а також 464 авто та спецтехніки.

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