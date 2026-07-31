Напад на командира "Хартії": у стрілка не спрацювала зброя – відео затримання

Фото з відкритих джерел

У ЗМІ з'явились нові деталі щодо спроби замаху на командира "Хартії". Зазначається, що російські куратори видавали себе за СБУ

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Попередньо, поблизу барбершопу затримали 69-річного чоловіка, який, ймовірно, готувався здійснити замах на Оболєнського. За даними джерел, у зловмисника не спрацювала зброя. Також повідомляють, що він підходив до командира зі спини.

За версією слідства, чоловіка завербували представники російських спецслужб. Зазначається, що вони видавали себе за СБУ та переконували чоловіка, що командир "Хартії" нібито є "зрадником".

При цьому як підтвердження росіяни надіслали чоловіку фотографію, на якій Оболєнський зображений на тлі Кремля у футболці із символікою РФ, згенеровану штучним інтелектом.

Також журналісти показали відео з затримання. Обережно, є моменти 18+

Нагадаємо, раніше президент України повідомляв про спробу замаху на командира бригади "Хартія" Ігоря Оболєнського. За словами президента, тривають необхідні процесуальні дії.