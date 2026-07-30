11:13  30 липня
На Дніпропетровщині посеред вулиці знайшли мертвого пенсіонера
13:27  30 липня
Росіяни скинули три авіабомби на Херсон: загинув чоловік, пошкоджено промзону та лікарню
00:55  30 липня
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, на чому ніколи не економить, а на що - не витратить ані копійки
UA | RU
UA | RU
30 липня 2026, 12:18

Кабмін пропонує скасувати пільгу на посилки до 150 євро: що зміниться для покупців

30 липня 2026, 12:18
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає скасування звільнення від сплати ПДВ на імпортні товари вартістю до 150 євро, придбані через іноземні маркетплейси

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Наразі міжнародні поштові відправлення з товарами вартістю до 150 євро не оподатковуються податком на додану вартість. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу.

Водночас зміни не стосуватимуться приватних подарунків вартістю до 45 євро, які фізичні особи безоплатно надсилають одна одній. Такі відправлення й надалі не обкладатимуться ПДВ.

За оцінками Кабміну, скасування пільги дозволить щороку додатково залучати до державного бюджету понад 10 млрд гривень.

У разі ухвалення законопроєкту Верховною Радою нові правила набудуть чинності не раніше 2027 року. Для маркетплейсів, операторів доставки та інших учасників ринку передбачать перехідний період, аби вони могли підготуватися до змін.

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, зокрема OLX та Temu. Він передбачає впровадження європейської моделі оподаткування, за якою онлайн-платформи, включно з маркетплейсами, сервісами оренди та фрилансу, автоматично передаватимуть податковим органам інформацію про доходи користувачів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кабмін податки посилка купівля ВР законопроєкт покупці
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Спорт, культура і підтримка ветеранів: на Світязі відбудеться фестиваль "Культура єднає"
30 липня 2026, 14:07
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку
30 липня 2026, 13:54
Атака на селище під Кривим Рогом: кількість постраждалих зросла, є зниклі безвісти
30 липня 2026, 13:43
Росіяни скинули три авіабомби на Херсон: загинув чоловік, пошкоджено промзону та лікарню
30 липня 2026, 13:27
На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали 6 людей, серед них – 3 дітей
30 липня 2026, 13:10
Понад 100 учасників і 15 команд: у Києві провели чемпіонат з практичної стрільби
30 липня 2026, 12:58
Туск: усе вказує на падіння російської ракети Х-101 у Польщі
30 липня 2026, 12:46
У Кривому Розі 31 липня – День жалоби за жертвами ракетного удару по Радушному
30 липня 2026, 11:55
Від ідеї до гранту: у Тернополі проведуть практичну проєктну лабораторію
30 липня 2026, 11:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »