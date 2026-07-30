Кабмін пропонує скасувати пільгу на посилки до 150 євро: що зміниться для покупців

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Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає скасування звільнення від сплати ПДВ на імпортні товари вартістю до 150 євро, придбані через іноземні маркетплейси

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передає RegioNews.

Наразі міжнародні поштові відправлення з товарами вартістю до 150 євро не оподатковуються податком на додану вартість. Уряд пропонує скасувати цю пільгу та привести українське законодавство у відповідність до норм Європейського Союзу.

Водночас зміни не стосуватимуться приватних подарунків вартістю до 45 євро, які фізичні особи безоплатно надсилають одна одній. Такі відправлення й надалі не обкладатимуться ПДВ.

За оцінками Кабміну, скасування пільги дозволить щороку додатково залучати до державного бюджету понад 10 млрд гривень.

У разі ухвалення законопроєкту Верховною Радою нові правила набудуть чинності не раніше 2027 року. Для маркетплейсів, операторів доставки та інших учасників ринку передбачать перехідний період, аби вони могли підготуватися до змін.

Нагадаємо, на початку червня Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, зокрема OLX та Temu. Він передбачає впровадження європейської моделі оподаткування, за якою онлайн-платформи, включно з маркетплейсами, сервісами оренди та фрилансу, автоматично передаватимуть податковим органам інформацію про доходи користувачів.