Масована атака безпілотників на Підмосков'я: спалахнула пожежа на заводі

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У ніч на 28 липня Московський регіон зазнав масштабної атаки безпілотників. Російська влада заявила, що дрони нібито прямували на Москву, а на території Підмосков'я внаслідок атаки виникла пожежа на одному із заводів

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін, передає RegioNews.

За його словами, спочатку йшлося про 12 дронів, згодом він заявив ще про 21, а після 5:00 ранку – ще про 40.

Загалом сили ППО нібито збили 81 безпілотник. Пізніше Собянін заявив, що з вечора 27 липня до 6:30 ранку 28 липня Московський регіон атакували 390 дронів.

На тлі атаки "Росавіація" тимчасово запровадила обмеження на роботу московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". О 6:10 відомство повідомило про відновлення їхньої роботи.

У Telegram-каналах поширювалися фото та відео прольоту безпілотників і задимлення в Московській області.

За повідомленнями соцмереж, під ударом міг опинитися Чеховський регенераторний завод, який займається утилізацією шин і виробництвом гумової крихти, а також склади компанії Wildberries у селі Коледіно.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив пожежу на території Чеовського регенераторного заводу. Також він повідомив про десятки збитих дронів над Домодєдово, Подільськом, Раменським і Коломною.

Нагадаємо, військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.